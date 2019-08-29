2019-08-29T15:20:25+03:00
Происшествия

Жительница Урая по указке мошенника, перевела деньги на чужой счет

Аферист убедил женщину, что ей необходимо подойти к банкомату, чтобы он перевел залог за аренду
Анна Полякова
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Жительница Урая по указке мошенника, перевела деньги на чужой счетЖительница Урая по указке мошенника, перевела деньги на чужой счетФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Урая лишилась денег, разместив объявление о сдаче квартиры. Позже, осознав обман, 52-летняя женщина обратилась в полицию.

Она рассказала, как попалась на уловку афериста. Выяснилось, что на объявление отреагировал неизвестный мужчина. Он позвонил ей на сотовый и сообщил, что готов арендовать квартиру и внести плату за полгода вперед.

После того, как были обговорены условия, злоумышленник убедил женщину, что ей необходимо подойти к банкомату, чтобы он перевел залог за аренду. Женщина выполнила действия под диктовку злоумышленника, в результате лишилась 13 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает ОМВД России по г. Ураю.

Сотрудники полиции призывает граждан быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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