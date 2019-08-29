В Когалыме откроется Клуб анимации

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-29T14:52:22+03:00

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В Когалыме в сентябре начинает свою деятельность Клуб анимации. На базе Центра Инновационного Развития «CyberKID» для любителей мультфильмов и аниме появится возможность для творческого развития. Он предназначен для молодежи от 14 до 30 лет и будет интересен тем, кто любит рисовать и хотел бы получить опыт в создании мультфильма.

Участники Клуба анимации смогут поучаствовать в создании короткометражного мультфильма, который будет участвовать во Всероссийских и Международных кинофестивалях.

На занятиях используются современные компьютеры и графические планшеты. Участники клуба будут писать сценарий, придумывать персонажей и создавать рисованный анимационный фильм при помощи программы TVPaint Animation, они получат опыт в анимации из работ Уолта Диснея и Ричарда Уильямса, а любители аниме познакомятся с техникой анимации сакуга.

Занятия абсолютно бесплатны и проводятся по инициативе администрации города Когалыма. Они будут проходить в течение четырех месяцев (с сентября по декабрь), три раза в неделю, в вечернее время.

ИСТОЧНИК KP.RU