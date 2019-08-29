2019-08-29T13:54:27+03:00
Происшествия

В Лангепасе любителя пьяной езды лишили прав и оштрафовали

Мужчина уже не раз был замечен нетрезвым за рулем
Анна Полякова
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В Лангепасе любителя пьяной езды лишили прав и оштрафовали Фото: pixabay.comВ Лангепасе любителя пьяной езды лишили прав и оштрафовали Фото: pixabay.com
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В Лангепасе местного жителя осудили за управление автомобилем в состоянии опьянения. Как выяснилось, мужчина уже не раз был замечен нетрезвым за рулем.

Суд установил, что подсудимый в ноябре 2018 года подвергнут административному наказанию по ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем законных требований уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год 7 месяцев.

Достоверно зная об этом, в мае 2019 года он вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения и управлял им до тех пор, пока не был остановлен инспекторами ДПС.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде штрафа и лишения права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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