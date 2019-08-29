СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-29T13:07:48+03:00

В библиотеках Сургута пройдут мероприятия к 115-летию Аркадия Гайдара Фото: pixabay.com

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В год 115-летия писателя Аркадия Гайдара в Сургуте пройдет познавательно-развлекательный праздник. Цикл мероприятий под названием «Гайдар шагает впереди» станет частью проекта «Читающий двор», организованного библиотеками города.

Главной площадкой станет библиотека на улице Островского 1 сентября. «Парад гайдаровских героев», на который выйдут Чук и Гек, Тимур и его команда, мальчик Алька, Мальчиш-Кибальчиш и другие персонажи, станет началом торжества, посвященного памяти писателя. Дети прочитают отрывки из книг, заполнят кроссворд и ответят на вопросы викторины.

Любители разгадывать секреты пройдут квест–игру, которая при помощи GPS-навигаторов поможет разгадать «Великую тайну Гайдара».

В зоне мастер-классов «Делай раз, делай два, делай три» организаторы научат подрастающее поколение делать пилотки из бумаги и завязать пионерский галстук. А также расскажут об истории возникновения пионерской организации.

В помещении библиотеки пройдет экскурсия по стилизованному музею «Эпохе Гайдара посвящается», где представлены предметы быта XX века: игрушки, письма, открытки, пионерский горн и барабан, пишущая машинка и патефон.

Завершит веселье чаепитие «Голубая чашка», которая познакомит с семейными традициями и культурой пития самого популярного напитка в России – чая, сообщает администрация Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU