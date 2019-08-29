2019-08-29T11:36:25+03:00
Общество

Муниципальные практики Нижневартовска признаны лучшими в Югре

Город победил в трех номинациях регионального этапа Всероссийского конкурса
Анна Полякова
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Муниципальные практики Нижневартовска признаны лучшими в Югре Фото: n-vartovsk.ruМуниципальные практики Нижневартовска признаны лучшими в Югре Фото: n-vartovsk.ru
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Нижневартовск признан победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» сразу в нескольких номинациях. Призеров и лауреатов наградила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания совета по развитию местного самоуправления в Югре. Участие в совещании принял глава Нижневартовска Василий Тихонов.

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» город представил практику «умного города». Данная работа началась два года назад по инициативе главы города Василия Тихонова. В городе появились новые благоустроенные зоны, например Рябиновый бульвар, Школьная аллея, завершена реконструкция Комсомольского бульвара.

Нижневартовск также в числе призеров конкурса в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи»».

Еще одно призовое место в конкурсе у Нижневартовска в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Ханты-Мансийск в этой номинации занял второе место. Лянтор стал третьим.

Отметим, по сравнению с прошлым годом количество заявок для участия в конкурсе увеличилось на 35 процентов, достигнув отметки в 66 заявок. Из них на федеральный этап от автономного округа направлено 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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