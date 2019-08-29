Педофилу из Ханты-Мансийска дали 12 лет строгого режима

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-29T10:40:03+03:00

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Педофилу из Ханты-Мансийска зачитали приговор. Северянина признали виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. Известно, что на момент преступления ей не было еще 14 лет.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, 39-летний житель Ханты-Мансийска в 2017 году надругался над малолетней родственницей.

Доказательства, собранные следователями Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU