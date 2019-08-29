СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-29T10:11:47+03:00

В Югре почти 27 тысяч первоклашек сядут за парты в новом учебном году Фото: Анна Полякова

В этом году их будет больше

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Школы Югры готовы к новому учебному году. В день знаний они откроют двери для 224 820 учеников, 26 889 из них – первоклассники. В этом году их на 5% больше, чем годом ранее.

В 2019/2020 учебном году в одну смену будут учиться 77,8% югорских школьников. Односменный режим работы организован в школах г. Покачи, Белоярского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов.

- Учащиеся всех школ также будут обеспечены горячим питанием на основе примерного двухнедельного меню в соответствии с возрастными группами, - сообщили в департаменте образования и молодежной политики Югры.

В целом на подготовку к новому учебному году было направлено более 1 млрд рублей, в том числе, на антитеррористическую оснащенность, текущий ремонт и устранение предписаний контролирующих органов.

Более того, в 18 муниципалитетах Югры довозить детей до места учебы и обратно будут школьные автобусы по регулярным маршрутам.

В департаменте образования и молодежной политики Югры также сообщили, что до конца 2019 года в округе в рамках национального проекта «Образование» будет завершено строительство нескольких образовательных учреждений: школа в поселке Высокий и 4 комплекса «Школа-детский сад» в Сургуте, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийском районе.

А к 2025 году в Югре планируется построить еще 45 объектов общеобразовательных организаций на 32 тысячи мест, сообщает правительство ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU