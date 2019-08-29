В Нижневартовске судят югорчанина за убийство 71-летней женщины

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-29T09:38:39+03:00

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

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В Нижневартовске заверили расследование уголовного дела по факту убийства пожилой женщины в СОНТ «Черемушки». Перед судом предстанет 47-летнего местный житель.

9 июня в одном из дачных домов было обнаружено тело 71-летней женщины. Комната, где находилась погибшая, была обгоревшей. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины носит криминальный характер. По горячим следам был задержан обвиняемый.

По версии следствия, пьяный сосед вечером 9 июня пришел к пенсионерке, чтобы просить у нее деньги на алкоголь. Когда женщина сделала ему замечание относительно поведения и нахождения в ее доме, мужчина избил бабушку. Он нанес ей не менее 9 ударов по голове попавшимся под руку предметом. Чтобы скрыть убийство, он поджег помещение и сбежал.

По ходатайству следователя СКР решением суда обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы дела переданы в суд. За совершение убийства обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР по ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU