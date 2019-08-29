2019-08-29T09:27:14+03:00
Общество

Отопительный сезон в Сургуте стартует 2 сентября

В квартирах потеплеет до 15 сентября
Анна Полякова
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Отопительный сезон в Сургуте стартует 2 сентября Фото: admsurgut.ruОтопительный сезон в Сургуте стартует 2 сентября Фото: admsurgut.ru
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Тепло в соцучреждения Сургута подадут 2 сентября. До 15 сентября потеплеет и в квартирах горожан. Если среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов в течение 5 дней подряд, то отопление в жилых домах включат раньше. Все источники и сети теплоснабжения Сургута готовы к началу отопительного сезона, сообщили в администрации города.

На подготовку города к осенне-зимнему периоду уже направлено 430 миллионов рублей. Работы начались в конце мая, идут по графику без нарушения сроков.

- Большая работа была проведена на сетях и источниках теплоснабжения, котельных, на всех центральных тепловых пунктах. Сейчас завершающая стадия. В конце этой недели все работы будут закончены полностью. Останется только благоустройство, – рассказывает начальник управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства администрации города Ирина Лазарева.

Социальные объекты полностью готовы к подключению отопления. Жилые дома - на 97 процентов. Подача тепла по заявкам от объектов соцкультбыта запланирована со 2 сентября, в жилой фонд – до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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