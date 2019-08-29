2019-08-29T09:09:14+03:00
Происшествия

В Нижневартовске вынесли приговор двум наркоторговцам

Им дали срок и оштрафовали
Анна Полякова
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В Нижневартовске вынесли приговор двум наркоторговцамВ Нижневартовске вынесли приговор двум наркоторговцамФото: Ольга Крыльцова
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В Нижневартовске суд вынес обвинительный приговор двум наркодилерам 28 и 29 лет. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Молодые люди в ноябре 2018 года приехали в Нижневартовск для реализации наркотиков. Их действия по телефону координировал неизвестный, от которого злоумышленники получали сведения о расположении на территории города «тайников-закладок» c зельем.

В декабре 2018 года их задержали сотрудники полиции. При личном досмотре у наркодилеров обнаружены многочисленные пакетики с запрещенными веществом, предназначенным для сбыта.

Правоохранителями из незаконного оборота, в том числе из «тайников-закладок», было изъято более 700 грамм «синтетики».

Суд учел позицию гособвинителя и назначил 28-летнему виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы и штрафа в размере 70 тыс. рублей, 29-летнему подельнику – 8 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 50 тыс. рублей. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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