2019-08-29T06:14:37+03:00
Происшествия

Жителю Советского района, убившему человека на парковке, дали 8 лет

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима
Анна Полякова
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Жителю Советского района, убившему человека на парковке, дали 8 летЖителю Советского района, убившему человека на парковке, дали 8 летФото: Ольга Крыльцова
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Житель Советского признан виновным в убийстве. 29-летнему мужчине вынесли приговор за кровавую расправу, которую он учинил, что в ночь с 8 на 9 мая в районе парковки у торгового комплекса.

Тогда он в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта избил знакомого. Удары наносил по голове и телу. Очевидцы происшествия попытались остановить разъяренного мужчину. Тогда он сбежал с места преступления.

36-летним потерпевший в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где через непродолжительное время скончался от полученных травм, сообщает СУ СКР по ХМАО.

Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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