Погода в Югре 29 августа: лишь местами пройдет небольшой дождь

СЕГОДНЯ 05:03 2019-08-29T05:03:56+03:00

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В четверг, 29 августа, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, утром - слабый туман. Ветер северо-восточный 4 - 9 м/с. Температура воздуха днем +8…+13 ºС, в южных и восточных районах +14… 19 ºС

В Ханты-Мансийске - облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 4 - 9 м/с. Температура воздуха днем +11,+13 ºС.

В Сургуте пасмурно, но без осадков. Ветер западный 1 м/с. Температура воздуха поднимется только до + 13 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 м/с. Температура воздуха +13 градусов.

В Нефтеюганске облачно, осадки не ожидаются. Температура воздуха +13 градусов, штиль.

ИСТОЧНИК KP.RU