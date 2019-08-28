2019-08-28T15:17:40+03:00
Происшествия

В Урае пожарные спасли из горящего дома семь человек

Причиной возгорания могло послужить нарушение правил эксплуатации электроприборов
Анна Полякова
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В Урае пожарные спасли из горящего дома семь человек Фото: 86.mchs.gov.ruВ Урае пожарные спасли из горящего дома семь человек Фото: 86.mchs.gov.ru
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В Урае ночью горел 12-квартирный двухэтажный брусовой дом. Сообщение о пожаре поступило 27 августа 22 часа 08 минут.

Уже на месте было установлено, что очаг возгорания в подъезде. Лестничная клетка была полностью задымлена. Женщина и двое детей эвакуировались со второго этажа самостоятельно. К моменту приезда пожарных их уже осматривали врачи в «скорой».

Время позднее, поэтому люди во время пожара находились дома. Пожарные использовали ручные лестницы. Через окно с тыла дома спустили 4 человек, с другой стороны спасли еще трех жильцов.

Одновременно огнеборцы тушили пожар. Звено газодымозащитников вошло в подъезд, в течение 4 минут пожар был локализован, о ликвидации огня объявили в 22 часа 23 минуты. По оценкам руководства пожарно-спасательной части, дежурный караул сработал эффективно, не допустив жертв.

По предварительным данным органов дознания МЧС России, причиной возгорания могло послужить нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов, площадь пожара осталась в пределах 40 квадратных метров, ущерб составил около 200 тысяч рублей, спасено материальных ценностей на сумму более 6 миллионов рублей, сообщает ГУ МЧС России по ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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