Вартовчанам предлагают вспомнить школьные песни
В интернет-пространстве пройдет флешмоб-акция «Ура, в школу»
Вартовчанам предлагают вспомнить школьные песни Фото: n-vartovsk.ru
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В Нижневартовске в преддверии 1 сентября пройдет флешмоб-акция «Ура, в школу». Каждый может принять в ней участие и поздравить школьников.
По инициативе Молодёжного совета при главе города Нижневартовска акция пройдет в интернет-пространстве. Необходимо записать видео исполнения попурри из песен «Учат в школе», «Дважды два четыре», «Из чего же, из чего же».
Далее – выложить работу в социальные сети и добавить хэштег #УраВшколуЮгра. Коллективные творческие поздравления приветствуются.
Как сообщает администрация города, это не единственная акция, которая будет посвящена началу учебного года, и пройдёт 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU