2019-08-28T15:02:20+03:00
Общество

Вартовчанам предлагают вспомнить школьные песни

В интернет-пространстве пройдет флешмоб-акция «Ура, в школу»
Анна Полякова
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Вартовчанам предлагают вспомнить школьные песни Фото: n-vartovsk.ruВартовчанам предлагают вспомнить школьные песни Фото: n-vartovsk.ru
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В Нижневартовске в преддверии 1 сентября пройдет флешмоб-акция «Ура, в школу». Каждый может принять в ней участие и поздравить школьников.

По инициативе Молодёжного совета при главе города Нижневартовска акция пройдет в интернет-пространстве. Необходимо записать видео исполнения попурри из песен «Учат в школе», «Дважды два четыре», «Из чего же, из чего же».

Далее – выложить работу в социальные сети и добавить хэштег #УраВшколуЮгра. Коллективные творческие поздравления приветствуются.

Как сообщает администрация города, это не единственная акция, которая будет посвящена началу учебного года, и пройдёт 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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