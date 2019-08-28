2019-08-28T14:50:04+03:00
Происшествия

В Югре за сутки зарегистрировано 7 дистанционных преступлений

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков
Анна Полякова
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В Югре за сутки зарегистрировано 7 дистанционных преступленийВ Югре за сутки зарегистрировано 7 дистанционных преступленийФото: Ольга Крыльцова
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Семь дистанционных преступлений произошло в Югре за минувшие сутки. Пострадавшие перевели мошенникам более 530 тысяч рублей. Это жители Нефтеюганска, Нижневартовска, Мегиона, Радужного и Советского района. Среди них больше женщин среднего и пожилого возраста.

Выяснилось, что чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали различные услуги.

Нипример, 63-летняя жительница Радужного лишилась более 150 тысяч рублей, поверив незнакомцу, который по телефону представился сотрудником службы безопасности банка и предложил спасти сбережения от мошенников, переведя деньги на другие электронные счета.

Кроме того, злоумышленники подстерегали югорчан в интернет-магазинах. В Нижневартовске местная жительница заказала на неизвестном сайте кабельную телевизионную антенну, когда получила заказ на почте, то обнаружила в посылке наручные часы.

Возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, сообщает УМВД России по ХМАО – Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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