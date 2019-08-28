На ремонт трассы «Сургут – Нижневартовск» ушло 280 миллионов рублей
В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы ведутся в Сургутском и Нижневартовском районах на трассе «Сургут – Нижневартовск», сообщает правительство ХМАО.
Стоимость ремонта превышает 280 миллионов рублей. Обновление более 13 километров трассы позволит обеспечить безопасное движение большого потока пассажирского, грузового и транзитного транспорта.
В ходе проведения работ подрядчик обновляет асфальтобетонное покрытие, наносит новую разметку, организует полосы для разгона вблизи автозаправочных станций. Планируется, что работы будут полностью завершены уже нынешней осенью.
Напомним, что всего в автономном округе в 2019-2020 годах в рамках национального проекта в нормативное состояние будет приведено 102,354 километра дорог. Так, в 2019 году планируется ввести 73,617 километра трасс, а в 2020 году – 28,737 километра.
ИСТОЧНИК KP.RU