На ремонт трассы «Сургут – Нижневартовск» ушло 280 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-28T14:01:14+03:00

В Югре в рамках нацпроекта обновляют региональные автомагистрали Фото: Татьяна Коркина

В Югре обновляют региональные автомагистрали в рамках нацпроекта

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В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы ведутся в Сургутском и Нижневартовском районах на трассе «Сургут – Нижневартовск», сообщает правительство ХМАО.

Стоимость ремонта превышает 280 миллионов рублей. Обновление более 13 километров трассы позволит обеспечить безопасное движение большого потока пассажирского, грузового и транзитного транспорта.

В ходе проведения работ подрядчик обновляет асфальтобетонное покрытие, наносит новую разметку, организует полосы для разгона вблизи автозаправочных станций. Планируется, что работы будут полностью завершены уже нынешней осенью.

Напомним, что всего в автономном округе в 2019-2020 годах в рамках национального проекта в нормативное состояние будет приведено 102,354 километра дорог. Так, в 2019 году планируется ввести 73,617 километра трасс, а в 2020 году – 28,737 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU