2019-08-28T13:15:26+03:00
Происшествия

В Нижневартовске покупателя наркотиков отправили на 3 года в колонию

В отношении продавца ведется расследование
Анна Полякова
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В Нижневартовске покупателя наркотиков отправили на 3 года в колониюВ Нижневартовске покупателя наркотиков отправили на 3 года в колониюФото: Ольга Крыльцова
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В Нижневартовске 30-летнему местному жителю вынесли приговор по факту незаконного приобретения наркотиков. Его судили за приобретение и хранение зелья в крупном размере без цели сбыта.

В декабре 2018 года он через «тайник-закладку» приобрел синтетику. Непосредственно после приобретения наркотиков злоумышленника задержали. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него более 100 грамм запрещенных веществ.

Суд учел позицию гособвинителя и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На сбывшего наркотическое средство также завели уголовное дело, ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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