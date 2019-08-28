СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-28T13:15:26+03:00

В Нижневартовске покупателя наркотиков отправили на 3 года в колонию Фото: Ольга Крыльцова

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В Нижневартовске 30-летнему местному жителю вынесли приговор по факту незаконного приобретения наркотиков. Его судили за приобретение и хранение зелья в крупном размере без цели сбыта.

В декабре 2018 года он через «тайник-закладку» приобрел синтетику. Непосредственно после приобретения наркотиков злоумышленника задержали. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него более 100 грамм запрещенных веществ.

Суд учел позицию гособвинителя и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На сбывшего наркотическое средство также завели уголовное дело, ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU