2019-08-28T12:39:24+03:00
Общество

Артисты из Когалыма представляют Россию на фольклорном фестивале в Болгарии

Лучшие хореографы представят семь танцевальных номеров
Анна Полякова
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Артисты из Когалыма представляют Россию на фольклорном фестивале в Болгарии Фото: admkogalym.ruАртисты из Когалыма представляют Россию на фольклорном фестивале в Болгарии Фото: admkogalym.ru
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Делегация Когалыма в болгарском городе Бургас участвует в Международном фольклорном фестивале. Лучшие хореографы МАУ «КДК «АРТ-Праздник» представят семь танцевальных номеров.

Кроме того, Когалым примет участие в выставке, проходящей в рамках фестиваля, со своей экспозицией, подготовленной специалистами когалымского Музейно-выставочного центра.

Напомним, что в марте этого года Когалым и болгарский город Бургас заключили Меморандум об установлении дружеских отношений. Подписи под документом поставили глава Когалыма Николай Пальчиков и мэр Бургаса Димитър Николов.

«Город Бургас и город Когалым высоко оценивают перспективы сотрудничества в области развития двусторонних экономических отношений и торговли, укрепления культурных связей, продвижения спорта и реализации туристического потенциала двух городов», – говорится в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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