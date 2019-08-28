2019-08-28T11:49:45+03:00
Общество

В Сургуте возле Дворца торжеств благоустроят два сквера

Сосны, ели и кедры планируют сохранить
Анна Полякова
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В Сургуте возле Дворца торжеств благоустроят два сквера Фото: admsurgut.ruВ Сургуте возле Дворца торжеств благоустроят два сквера Фото: admsurgut.ru
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В Сургуте в 2020 году запланировано обустройство двух скверов общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. В сквере, который будет граничить с новым мостом, соединяющим улицы Энергетиков и Боровую, установят световые кубы, скамейки разных форм.

- При этом сохраним зеленые насаждения – сосны, ели, кедры, – рассказала начальник управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Ольга Соколова.

На прилегающей территории Дворца торжеств появится также дополнительная зона для молодоженов, ротонда с мраморными колоннами, световые инсталляции. В сквере торжестве сургутяне смогут проводить фотосессии на фоне тематических арт-объектов, посвященных свадебной тематике. По всему парку установят скульптуры птиц-неразлучников как символ вечной любви.

С другой стороны Дворца торжеств оборудуют парковку, сохранив озеленение. Проектом предусмотрена дополнительная зона отдыха со скамейками и цветниками. Центром внимания станет арт-объект, который может использоваться как фотозона или место для прогулок. Проекты прошли общественные обсуждения и доработаны с учетом мнения жителей. Одно из основных пожеланий сургутян – привести в порядок реку Сайму, которая проходит через сквер, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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