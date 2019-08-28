2019-08-28T09:54:08+03:00
Экономика

В Югре будут испытывать новые технологии повышения нефтеотдачи

Наталья Комарова предложила использовать ХМАО в качестве пилотного региона
Анна Полякова
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В Югре будут испытывать новые технологии повышения нефтеотдачи Фото: admhmao.ruВ Югре будут испытывать новые технологии повышения нефтеотдачи Фото: admhmao.ru
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Югра может стать пилотным регионом для апробации новых технологий повышения нефтеотдачи. Такое предложение выдвинула глава региона Наталья Комарова.

В столице округа состоялось совещание «Стимулирование внедрения третичных методов увеличения нефтеотдачи пластов в действующей системе налогообложения в России». В нем принял участие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

- Сегодня очевидно, что эпоха легкоизвлекаемой нефти подходит к концу, и вопросы стимулирования внедрения нестандартных методов увеличения нефтедобычи в действующей системе налогообложения становятся весьма актуальными, – заявил министр. – На большей части месторождений мы видим тенденцию падающей добычи, причём, это происходит не только в России, а по всему миру.

По убеждению Дмитрия Кобылкина, сегодня прирост возможно обеспечить двумя путями. Первый из них – поиск и открытие новых месторождений, а второй – увеличение нефтеотдачи пластов.

Наталья Комарова подчеркнула, что внедрение третичных методов, увеличение нефтеотдачи входят в число приоритетных задач.

- Мы крайне заинтересованы в предложениях от недропользователей в этой сфере, чтобы соответствовать мировым стандартам, – констатировала глава региона.

В этой связи Наталья Комарова предложила использовать Югру в качестве пилотного региона для апробации, внедрения, тиражирования новых технологий повышения нефтеотдачи. Но главной целью Ханты-Мансийский автономный округ ставит перед собой становление в качестве поставщика технологий, химических реагентов и высококвалифицированных кадров, в том числе на мировые рынки.

- Одним из первых шагов может стать реализация проекта по созданию Западно-Сибирской информационной платформы повышения нефтеотдачи. Мы считаем, что это фундаментальное решение, – сказала Наталья Комарова.

По ее словам, масштабное применение третичных методов должно предварять испытания перспективных технологий на полигонах. Югра готова участвовать в таких проектах, осваивать данные полигоны в интересах всей отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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