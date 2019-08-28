2019-08-28T09:21:08+03:00
Происшествия

В Нягани ждет суда узбек-гастарбайтер, вручивший взятку полицейскому

Иностранец пытался избежать ответственности за незаконную трудовую деятельность в РФ
Анна Полякова
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В Нягани ждет суда узбек-гастарбайтер, вручивший взятку полицейскомуВ Нягани ждет суда узбек-гастарбайтер, вручивший взятку полицейскомуФото: Ольга Крыльцова
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В Нягани перед судом предстанет гражданин Республики Узбекистан, которого обвиняют в мелком взяточничестве.

По версии следствия, в июле 2019 года 43-летний гастарбайтер передал сотруднику полиции 5 тысяч рублей в качестве взятки за несоставление протокола об административном правонарушении. Мужчина был задержан на месте преступления. Он признался, что пытался избежать привлечения к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает прокуратура ХМАО, наказанием за такое преступление может стать штраф в размере до 200 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 1 года, ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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