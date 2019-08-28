В Урае к марту 2020 года одним аварийно-опасным участком станет меньше
В Урае из-за отсутствия освещения вдоль объездной дороги по улице Южная ежегодно происходило несколько ДТП, в том числе с гибелью людей.
По инициативе главы города Анатолия Иванова еще в 2017 году на этой улице вдоль дачного кооператива «Лесовод» для освещения тротуара и части дорожного полотна на выделенные средства из местного бюджета были установлены более двадцати опор освещения. Проблема была частично решена на наиболее опасном участке, и обеспечена безопасность пешеходов, которые передвигались в направлении СОНТа.
Дорога по улице Южная находится в окружном подчинении. Сейчас на ней приступили к монтажу опор под освещение, с финансированием из окружного бюджета. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Планируется установить более 160 опор, оснащенных светодиодными светильниками. Завершить освещение Южной планируется к весне следующего года.
По словам подрядчиков, все оборудование соответствует современным нормам и правилам, сертифицировано и имеет высокое качество.
ИСТОЧНИК KP.RU