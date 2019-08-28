2019-08-28T09:09:41+03:00
Общество

В Урае к марту 2020 года одним аварийно-опасным участком станет меньше

На улице Южная установят более 160 светодиодных светильников
Анна Полякова
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В Урае к марту 2020 года одним аварийно-опасным участком станет меньше Фото: uray.ruВ Урае к марту 2020 года одним аварийно-опасным участком станет меньше Фото: uray.ru
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В Урае из-за отсутствия освещения вдоль объездной дороги по улице Южная ежегодно происходило несколько ДТП, в том числе с гибелью людей.

По инициативе главы города Анатолия Иванова еще в 2017 году на этой улице вдоль дачного кооператива «Лесовод» для освещения тротуара и части дорожного полотна на выделенные средства из местного бюджета были установлены более двадцати опор освещения. Проблема была частично решена на наиболее опасном участке, и обеспечена безопасность пешеходов, которые передвигались в направлении СОНТа.

Дорога по улице Южная находится в окружном подчинении. Сейчас на ней приступили к монтажу опор под освещение, с финансированием из окружного бюджета. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Планируется установить более 160 опор, оснащенных светодиодными светильниками. Завершить освещение Южной планируется к весне следующего года.

По словам подрядчиков, все оборудование соответствует современным нормам и правилам, сертифицировано и имеет высокое качество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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