Прокурор Нягани потребовал создать в городе похоронную службу

СЕГОДНЯ 08:53 2019-08-28T08:57:33+03:00

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Прокурор в судебном порядке обязал администрацию Нягани создать специализированную службу по вопросам похоронного дела

До сих пор, вопреки требованиям закона, на территории города не существует бюро ритуальных услуг, наделенного правом заниматься деятельностью по организации похорон.

- Отсутствие такой службы нарушает права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, - пояснили в прокуратуре ХМАО.

После прокурорского вмешательства иск ведомства удовлетворен. Исполнение решения суда контролируется в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU