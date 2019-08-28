СЕГОДНЯ 07:25 2019-08-28T07:27:37+03:00

В Нижневартовске предприятие задолжало работникам больше 5 миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

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В Нижневартовске после вмешательства прокуратуры работникам выплатили 5,2 миллионов рублей. Долг по зарплате накопился за период апрель-май 2019 года. Все это время 54 работника жили без денег.

Для восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокурор города внес руководителю организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, в отношении юридического лица возбудили 2 производства по делам об административных правонарушениях в связи с невыплатой в установленный срок заработной платы.

В результате постановлениями государственного инспектора труда предприятие привлечено к ответственности в виде штрафов на общую сумму 100 тыс. рублей, сообщает прокуратура ЯНАО. Задолженность по заработной плате погашена в полном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU