СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-28T06:20:58+03:00

Нефтеюганские пожарные спасли женщину с ребенком, задыхавшихся в квартире Фото: 86.mchs.gov.ru

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Во втором микрорайоне Нефтеюганска 27 августа полыхал жилой пятиэтажный дом. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение шести минут.

Как сообщает ГУ МЧС России по ХМАО, на первом этаже горел балкон, огонь уже «перебирался» на этаж выше. Дым распространился в квартирах и подъезде.

В окне квартиры на втором этаже махала руками женщина, которую сквозь дым было еле видно. Оказалось, что она находится вместе с ребенком и не может самостоятельно эвакуироваться через подъезд из-за сильного задымления. Огнеборцы немедленно развернули лестницу и спасли жильцов через окно. Спасенные не пострадали.

Одновременно шла эвакуация других жильцов. Пожарные тушили горящие балконы. Открытое горение пожарные ликвидировали в течение 20 минут. Огнем повреждены оба балкона.

Причину пожара выяснят дознаватели. Одна из версий произошедшего – неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU