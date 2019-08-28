Нефтеюганские пожарные спасли женщину с ребенком, задыхавшихся в квартире
Во втором микрорайоне Нефтеюганска 27 августа полыхал жилой пятиэтажный дом. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение шести минут.
Как сообщает ГУ МЧС России по ХМАО, на первом этаже горел балкон, огонь уже «перебирался» на этаж выше. Дым распространился в квартирах и подъезде.
В окне квартиры на втором этаже махала руками женщина, которую сквозь дым было еле видно. Оказалось, что она находится вместе с ребенком и не может самостоятельно эвакуироваться через подъезд из-за сильного задымления. Огнеборцы немедленно развернули лестницу и спасли жильцов через окно. Спасенные не пострадали.
Одновременно шла эвакуация других жильцов. Пожарные тушили горящие балконы. Открытое горение пожарные ликвидировали в течение 20 минут. Огнем повреждены оба балкона.
Причину пожара выяснят дознаватели. Одна из версий произошедшего – неосторожность при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU