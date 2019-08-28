Погода в Югре 28 августа: в восточных и северных районах пройдут дожди

СЕГОДНЯ 05:02 2019-08-28T05:02:15+03:00

Температура воздуха поднимется до +18 С

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В среду, 28 августа, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой, а в восточных и северных районах умеренный дождь. Ветер будет дуть западных направлений 6-11 м/с, порывами до 16 м/с. Температура +7…+12 ºС, на востоке +13…+18 ºС.

В Ханты-Мансийске - облачно с прояснениями. После ночного дождя день пройдет без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днем +10…+12 ºС.

В Сургуте пасмурно, кратковременный дождь – в первой половине дня. Ветер западный 7 м/с. Температура воздуха поднимется только до + 11 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и дождливо. Ветер западный 9 м/с. Температура воздуха +11 градусов.

В Нефтеюганске пасмурно, однако днем осадки не ожидаются. Температура воздуха +12 градусов, ветер западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU