Стала известна программа празднования Дня работников нефтяной и газовой отрасли

СЕГОДНЯ 15:58 2019-08-27T15:58:46+03:00

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Сургут готовится отметить один из главных городских праздников – День работников нефтяной и газовой промышленности. 31 августа и 1 сентября развлекательные программы горожанам подарят градообразующие предприятия.

По информации администрации города, массовое гуляние пройдет 31 августа на площади перед главным зданием по улице Университетская, 1. Празднование начнется в 14.00. Для сургутян откроются спортивные и игровые площадки, фудкорт, показательные выступления представят спортсмены. Продолжит праздник концерт творческих коллективов города в 17.00.

- Сургутян ждёт насыщенная творческая программа. На сцене выступят коллективы сургутской филармонии. Своим выступлением гостей праздника порадует оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд». Для удобства зрителей площадку оборудуют светодиодными экранами, – рассказал председатель комитета культуры и туризма Владимир Фризен.

Гости из Екатеринбурга – группа «Давлет Хан» — представят шоу этно-барабанов. Хедлайнером программы станет лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, а апогеем праздника – фейерверк, который начнется в 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU