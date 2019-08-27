СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-27T15:44:04+03:00

В Югре почти все котельные готовы к отопительному сезону Фото: Татьяна Коркина

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Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства автономного округа по состоянию на 20 августа 2019 года находится на запланированной стадии. Котельные подготовлены на 92 процентов, жилищный фонд на 88 поцентов, сети теплоснабжения на 90 процентов. Досрочный завоз топлива в муниципальные образования завершён 25 июля 2019 года в полном объёме.

- Муниципальным образованиям автономного округа необходимо до 31 августа провести оценку готовности объектов социальной сферы. Пуск тепла на социальные объекты в соответствии с температурным режимом должен пройти оперативно, без срывов. Обращаю на это внимание глав муниципальных образований, - подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.

Наталья Комарова дала поручение главам Нижневартовска, Мегиона, регионального фонда капитального ремонта обратить особое внимание на ликвидацию последствий пожара кровли жилых домов в Нижневартовске, обрушение парапета в Мегионе, принять специальные решения для подготовки таких объектов к зиме.

Глава Кондинского района Анатолий Дубовик рассказал, что плановые объемы ремонтов ветхих сетей, оборудования теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения выполняются муниципалитетами без отклонений от графика.

ИСТОЧНИК KP.RU