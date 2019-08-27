2019-08-27T15:02:34+03:00
Общество

Очередную стихийную свалку ликвидировали в Сургуте

Свалки в разных частях Таежного образуются с пугающей регулярностью
Алена Кульмухаметова
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Очередную стихийную свалку ликвидировали в Сургуте. Фото с сайта администрации города СургутОчередную стихийную свалку ликвидировали в Сургуте. Фото с сайта администрации города Сургут
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Два КамАЗа с мусором вывезли из поселка Таежный сотрудники управления по природопользованию и экологии. О несанкционированной свалке сообщил сургутянин Станислав Олисаева.

Мужчина разместил в соцсетях фотографию стихийной свалки, которая образовалась на пересечении улиц Пилотов – Авиаторов.

Накануне силами управления территорию очистили от 40 кубов коммунальных отходов. Но уже сейчас на этом участке вновь начинает появляться мусор.

В администрации города Сургут отметили, что свалки в разных частях Таежного образуются с пугающей регулярностью. Всех жителей посёлка просят выбрасывать мусор только в строго отведенных для это местах и возле баков складывать исключительно «негабарит» .

ИСТОЧНИК KP.RU

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