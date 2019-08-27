СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-27T14:44:19+03:00

В Югре в новом учебном году за парты сядут 223 тысячи школьников Фото: Татьяна Коркина

В трёх районах округа ученики будут заниматься в одну смену

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Все образовательные организации автономного округа готовы к новому учебному году. Для обучающихся, педагогов созданы отвечающие всем стандартам условия.

За парты сядут 223 тысячи школьников, в том числе 26 тысяч 889 первоклассников, 16 тысяч студентов колледжей, около 21 тысячи студентов вузов.

- Комплексная проверка готовности к учебному году проведена в 663 образовательных организациях. Акцент был сделан на безусловном выполнении требований пожарной безопасности, защищенности от террористических угроз, соблюдении санитарных норм и правил, создании безопасных условий при перевозке детей, - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава города Радужный Наталья Гулина, докладывая о проделанной работе и достигнутых результатах, акцентировала, что учебные заведения полностью укомплектованы педагогическими кадрами, и обеспечены учебниками.

В 2019-2020 учебном году в одну смену будут обучаться 77,8% югорских школьников. Односменный режим работы организован в школах Белоярского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского районов, городе Покачи.

ИСТОЧНИК KP.RU