В Урае по горячим следам задержан угонщик
Накануне в дежурную часть полиции Урая поступило сообщение от жителя города.
Он сообщил полицейским, что от его дома по улице Молодежной был угнан автомобиль «ВАЗ-21099». Пропажу машины мужчина заметил утром и сразу обратился в полицию.
Стоит отметить, что автомобиль не оборудован противоугонной сигнализацией, был открыт и ключи находились в замке зажигания.
Вскоре сотрудниками Госавтоинспекции был задержан подозреваемый в угоне, который двигался на угнанном автомобиле по улице города. Им оказался 21-летний уроженец Башкортостана, ранее не судимый.
Молодой человек был пьян, а автомобиль угнал, чтобы доехать до дома.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Также в отношении фигуранта составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU