СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-27T13:55:03+03:00

В Урае по горячим следам задержан угонщик Фото: Татьяна Коркина

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Накануне в дежурную часть полиции Урая поступило сообщение от жителя города.

Он сообщил полицейским, что от его дома по улице Молодежной был угнан автомобиль «ВАЗ-21099». Пропажу машины мужчина заметил утром и сразу обратился в полицию.

Стоит отметить, что автомобиль не оборудован противоугонной сигнализацией, был открыт и ключи находились в замке зажигания.

Вскоре сотрудниками Госавтоинспекции был задержан подозреваемый в угоне, который двигался на угнанном автомобиле по улице города. Им оказался 21-летний уроженец Башкортостана, ранее не судимый.

Молодой человек был пьян, а автомобиль угнал, чтобы доехать до дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также в отношении фигуранта составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU