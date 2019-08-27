Участниками фестиваля «Клёвый берег» стали 152 рыбака

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-27T13:37:32+03:00

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В минувшие выходные в столице Югры на территории Югорского рыбоводного завода прошёл первый фестиваль любительской и спортивной рыбалки «Клёвый берег». Всего в соревнованиях приняли участие 152 человека из разных уголков автономного округа: 130 в любительском первенстве, и 22 – в профессиональном.

На «Клёвом берегу» можно было не только поудить рыбу, но и выиграть призы в различных конкурсах. Любители и профессионалы рыбалки приняли участие в мастер-классах по ловле нахлыстом от Игоря Тяпкина, мини-джиговой ловле от Евгения Ляхова, а также от многократного чемпиона мира и России Станислава Радзишевского.

На мероприятие большинство рыбаков приехали целыми семьями. Кто-то соревновался между собой, для кого-то соревнования стали отличной возможностью провести время с любимыми. Пока рыбаки удили трофеи, для остальных участников фестиваля работала ярмарка, выставка охотничьей и рыболовной техники, фуд-зона. Для детей были открыты развлекательные аттракционы, проводились игры и конкурсы, выступали творческие коллективы. По метео-причинам, концерт групп «Тех.Отдел» и «Виконт» был перенесен на воскресенье.

После напряженной борьбы за лучший улов, рыбаки вернулись на территорию рыборазводного завода, полакомились горячей ухой и прочими яствами, приняли участие в мастер-классах и других развлечениях.

ИСТОЧНИК KP.RU