2019-08-27T13:02:20+03:00
Происшествия

Сургутянин « разбогател» на прописке иностранцев в своей квартире

Теперь мужчину будут судить
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сургутянин « разбогател» на прописке иностранцев в своей квартиреСургутянин « разбогател» на прописке иностранцев в своей квартиреФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе продолжаются мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Так, сотрудниками полиции Сургута задержала 40-летний мужчина, который организовал фиктивную постановку на учет двух иностранцев по своему месту жительства, внеся заведомо ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии.

За каждого зарегистрированного иностранца сургутянин получал деньги.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24