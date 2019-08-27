СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-27T13:02:20+03:00

Сургутянин « разбогател» на прописке иностранцев в своей квартире Фото: Татьяна Коркина

Теперь мужчину будут судить

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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжаются мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Так, сотрудниками полиции Сургута задержала 40-летний мужчина, который организовал фиктивную постановку на учет двух иностранцев по своему месту жительства, внеся заведомо ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии.

За каждого зарегистрированного иностранца сургутянин получал деньги.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU