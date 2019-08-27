Сургутянин « разбогател» на прописке иностранцев в своей квартире
В Ханты-Мансийском автономном округе продолжаются мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.
Так, сотрудниками полиции Сургута задержала 40-летний мужчина, который организовал фиктивную постановку на учет двух иностранцев по своему месту жительства, внеся заведомо ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии.
За каждого зарегистрированного иностранца сургутянин получал деньги.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU