СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-27T12:48:15+03:00

Жителей Нижневартовска больше всего волнуют вопросы ЖКХ. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске решаются вопросы вартовчан, заданные во время работы первой выездной общественной приемной. Она состоялась 24 августа в старой части города.

Житель поселка Магистраль попросил специалистов департамента ЖКХ уделить внимание капитальному ремонту фасада дома. Как рассказала на встрече с нижневартовцем заместитель директора городского ДЖКХ Ирина Воликовская, этот вопрос контролирует управляющая компания – сейчас готовит документы для обращения в Югорский фонд капитального ремонта.

В большинстве во время приема граждан вопросы касались жилищно-коммунальной сферы. Часть из них была решена прямо во время работы общественной приемной. Часть – находится в процессе. Еще какие-то обращения требуют времени, но все они взяты на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU