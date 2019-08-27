Жителей Нижневартовска больше всего волнуют вопросы ЖКХ
В Нижневартовске решаются вопросы вартовчан, заданные во время работы первой выездной общественной приемной. Она состоялась 24 августа в старой части города.
Житель поселка Магистраль попросил специалистов департамента ЖКХ уделить внимание капитальному ремонту фасада дома. Как рассказала на встрече с нижневартовцем заместитель директора городского ДЖКХ Ирина Воликовская, этот вопрос контролирует управляющая компания – сейчас готовит документы для обращения в Югорский фонд капитального ремонта.
В большинстве во время приема граждан вопросы касались жилищно-коммунальной сферы. Часть из них была решена прямо во время работы общественной приемной. Часть – находится в процессе. Еще какие-то обращения требуют времени, но все они взяты на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU