СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-27T12:31:26+03:00

В аэропорту Сургута задержан иностранец с контрабандными чехлами на телефоны. Фото предоставлено таможней ХМАО

Товар могут изъять и уничтожить

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Дорожная сумка пассажира, прибывшего международным авиарейсом из Худжанда в была забита товаром, подлежащим декларированию - 273 чехла и 35 защитных стекол для мобильных телефонов.

Таможенники в отношении нарушителя возбудили уголовное дело об административном правонарушении.

По информации, представленной правообладателями товарных знаков «SAMSUNG» и «CHANEL» чехлы для телефонов контрафактные, бренды на них размещены без разрешения.

- По факту незаконного использования чужих товарных знаков возбуждены дела об административных правонарушениях. Проводится административное расследование, - отметил и.о. заместителя начальника Ханты-Мансийской таможни Юрий Абрамович.

Напоминаем, что незаконное использование чужого товарного знака влечет наложение административного штрафа, обязательную конфискацию товара и уничтожение.

ИСТОЧНИК KP.RU