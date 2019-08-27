В аэропорту Сургута задержан иностранец с контрабандными чехлами на телефоны
Дорожная сумка пассажира, прибывшего международным авиарейсом из Худжанда в была забита товаром, подлежащим декларированию - 273 чехла и 35 защитных стекол для мобильных телефонов.
Таможенники в отношении нарушителя возбудили уголовное дело об административном правонарушении.
По информации, представленной правообладателями товарных знаков «SAMSUNG» и «CHANEL» чехлы для телефонов контрафактные, бренды на них размещены без разрешения.
- По факту незаконного использования чужих товарных знаков возбуждены дела об административных правонарушениях. Проводится административное расследование, - отметил и.о. заместителя начальника Ханты-Мансийской таможни Юрий Абрамович.
Напоминаем, что незаконное использование чужого товарного знака влечет наложение административного штрафа, обязательную конфискацию товара и уничтожение.
ИСТОЧНИК KP.RU