2019-08-27T12:03:06+03:00
Происшествия

Когалымчанин украл у собутыльника последние деньги

Мужчина воспользовался онлайн переводом
Алена Кульмухаметова
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Когалымчанин украл у собутыльника последние деньгиКогалымчанин украл у собутыльника последние деньгиФото: Татьяна Коркина
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Нетрезвое состояние приятеля подтолкнуло жителя Когалыма на преступление. Мужчина взял телефон невменяемого собутыльника и перевёл с помощью мобильного банка все его деньги со счёта на банковской карте.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Когалыме 30-летний ранее судимый мужчина, находясь в комнате общежития по улице Геофизиков, во время распития спиртных напитков с 55-летним заявителем, похитил у последнего деньги. Подозреваемый с помощью онлайн перевода присвоил себе более 17 тысяч рублей. Ведется следствие.

В ведомстве также отметили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных краж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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