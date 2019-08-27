Фестиваль соседей вновь прошёл в Сургуте

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-27T11:31:23+03:00

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В микрорайоне Железнодорожников города Сургут на площадке крытого спортивного корта состоялся фестиваль соседей. Он объединил жителей близлежащих дворов, стал демонстрацией талантов горожан и очередной гражданской инициативой активных сургутян.

Для жителей выступили хоровой коллектив ТОСа № 3 «Магистраль», детская танцевальная группа «Элегия» и баянист – ученик детской школы искусств № 2 Богдан Рассыпнов.

Для гостей фестиваля организовали мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Молодежь играла в шахматы и участвовала в спортивных эстафетах, а для совсем юных ребятишек играла зажигательная музыка. Любителей искусства заинтересовали работы местных пенсионеров. Жительница дома №9 на ул. Грибоедова Татьяна Фисенко представила на выставке живописные пейзажи, цветочные картины и семистрельную икону Божией Матери.

Как отмечают местные жители, дворовые праздники привлекательны в первую очередь свой доступностью и имеют особую дружескую атмосферу. Пока дети заняты уличными подвижными играми, взрослые могут обсудить вопросы, связанные с содержанием общего имущества, развитием территории.

Фестиваль соседей проходит второй год подряд и обещает стать доброй традицией для жителей микрорайона Железнодорожников. Всего в городе действуют 34 совета ТОС.

ИСТОЧНИК KP.RU