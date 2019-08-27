В Югре централизируют систему МФЦ
Дорожная карта по переходу к новой организации деятельности многофункциональных центров уже принята в правительстве Югры. По мнению разработчиков, это повысит их эффективность, придаст новый импульс для развития и позволит рационально распределять материально-технические и финансовые ресурсы.
- Сейчас в регионе введена децентрализованная система организации многофункциональных центров. Здесь функционируют 20 муниципальных центров и один государственный. Услугами МФЦ удалось охватить 99,5 процентов югорчан и зафиксировать удовлетворенность населения на уровне 94,1 процента, — сказала исполняющая обязанности директора Депэкономики Югры Лариса Шанаурина.
C 1 января 2021 года муниципальные центры будут ликвидированы, но всем работникам будет предложена работа в созданном автономном учреждении «МФЦ Югры».
ИСТОЧНИК KP.RU