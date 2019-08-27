За неделю в Югре пять человек заболели менингитом
В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается сезонный подъем энтеровирусной инфекции. За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 80 случаев ЭВИ. Энтеровирусных менингитов зарегистрировано пять случаев.
Больше всего заболевших в городах Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. Чаще всех болеют дети до трёх лет. Регистрируются эпидемиологические очаги с двумя и более случаями в организованных коллективах Ханты-Мансийска, Когалыма и Сургута, сообщает Роспотребнадзор округа.
Напомним, что энтеровирусные инфекции (ЭВИ)- группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами и характеризуются многообразием клинических проявлений от легких лихорадочный состояний до тяжелых менингоэнцефалитов, миокардитов.
ИСТОЧНИК KP.RU