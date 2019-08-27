СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-27T09:44:52+03:00

В Пыть-Яхе судят подростка, который купил игру, на деньги с найденной банковской карты. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры

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Мальчишки 15 и 10 лет нашли на улице банковскую карту и решили исполнить свои детские мечты. Сначала они купили игру за 10 тысяч, а после положили на электронный кошелёк с карты почти 60 тысяч рублей. Отвечать перед судом придётся только старшему парнишке.

В СУ СК по ХМАО-Югре сообщили, что расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка завершено. Он обвиняется в краже с причинением значительного ущерба гражданину.

Напомним, в июне в городе Пыть-Ях двое друзей 15 и 10 лет нашли на улице чужую банковскую карточку, с которой оплатили онлайн игру на сумму 10 тысяч рублей, еще 58 тысяч рублей подростки положили на свой электронный кошелек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении старшего подростка. А 10-летний мальчик был поставлен на учет в органы системы профилактики, в связи с тем, что не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Родители детей возместили потерпевшему ущерб в полном объеме. Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU