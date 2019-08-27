2019-08-27T09:34:41+03:00
Общество

Жителям Радужного предлагают помочь в написании книги к юбилею города

Главный акцент будет сделан на значимые, яркие события
Алена Кульмухаметова
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Жителям Радужного предлагают помочь в написании книги к юбилею города. Фото с сайта pixabay.comЖителям Радужного предлагают помочь в написании книги к юбилею города. Фото с сайта pixabay.com
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В 2020 году город Радужный отметит 35-летний юбилей. В честь празднования знаменательной даты местная администрация начинает работу по подготовке книги о городе.

По задумке руководителя муниципалитета Натальи Гулиной издание должно получиться живым и насыщенным. Главный акцент будет сделан на значимые, яркие события из жизни Радужного и его жителей.

Горожанам, трудовым коллективам, общественным объединениям, которым есть что рассказать и чем поделиться с земляками, можно также внести свою лепту в подготовку юбилейного издания. Подать материалы в виде стихотворений, фотографий, копии документов и другие материалы с обязательным указанием авторства, детальным описанием места и времени событий, указанием точных названий учреждений, ФИО людей можно на e-mail: belovaty@admradugny.ru, ilinaga@admradugny.ru. Оригиналы принимаются в редакции газеты «Новости Радужного».

Лучшие материалы будут включены в книгу о городе. Информацию и фотографии, не вошедшие в юбилейное издание, планируется опубликовать в его электронной версии, а также в специальном разделе на сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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