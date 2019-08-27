СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-27T08:57:27+03:00

Советчанин лишился пяти тысяч за желание снять квартиру в Питере Фото: Татьяна Коркина

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано пять дистанционных преступлений. Жители Нягани, Ханты-Мансийска, Советского района перевели мошенникам более 150 тысяч рублей.

Так, 48-летний житель Советского района, желая арендовать квартиру в Санкт-Петербурге, лишился 5000 рублей.

Однако, чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств.

- По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников, - сообщает пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU