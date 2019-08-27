2019-08-27T08:50:40+03:00
Общество

В Югре за неделю сгорели шесть автомобилей

Спасатели эвакуировали 13 человек
Алена Кульмухаметова
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В Югре за неделю сгорели шесть автомобилей. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре за неделю сгорели шесть автомобилей. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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С 19 по 25 августа на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрирован 51 пожар. Эвакуированы 13 человек.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, объектами возгораний в большинстве случаев стали бесхозные и нежилые строения, бани, дачи, дома, автомобили и гаражи. От огня пострадали шесть автомобилей и 34 строения. Травмы получили 5 человек.

Пожарно-спасательные подразделения 38 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасены 5 человек.

Так, 22 августа в 10:46 поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ 2107» в Сургуте. Для ликвидации пожара задействовано одна единица техники, четыре человека личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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