Житель Нижневартовска наловил в Оби рыбы на 700 тысяч рублей
Увлечение рыбалкой привело на скамью подсудимых жителя Нижневартовска. Мужчина остался должен государству полмиллиона рублей.
Накануне мировой судья Нижневартовского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и незаконной добыче водных биоресурсов, совершенных в местах нереста.
В июне 2019 года обвиняемый, находясь на реке Вах в Нижневартовском районе, выловил четырёх сибирских осетров, вид которых занесён в Красную книгу Российской Федерации. Также рыбаком выловлено восемь особей стерляди, добыча которой в период нереста запрещена.
Инспекторы посчитали, что рыбным запасам Российской Федерации причинен ущерб в размере 700 тысяч рублей. Браконьер уже выплатил добровольно 200 тысяч рублей.
Для ущерба в размере 500 тысяч рублей прокурором Нижневартовского района заявлен гражданский иск, который рассмотрен и удовлетворен.
Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU