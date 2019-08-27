СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-27T08:36:51+03:00

Житель Нижневартовска наловил в Оби рыбы на 700 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Мужчине предстоит отработать на благо государства за страсть

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Увлечение рыбалкой привело на скамью подсудимых жителя Нижневартовска. Мужчина остался должен государству полмиллиона рублей.

Накануне мировой судья Нижневартовского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и незаконной добыче водных биоресурсов, совершенных в местах нереста.

В июне 2019 года обвиняемый, находясь на реке Вах в Нижневартовском районе, выловил четырёх сибирских осетров, вид которых занесён в Красную книгу Российской Федерации. Также рыбаком выловлено восемь особей стерляди, добыча которой в период нереста запрещена.

Инспекторы посчитали, что рыбным запасам Российской Федерации причинен ущерб в размере 700 тысяч рублей. Браконьер уже выплатил добровольно 200 тысяч рублей.

Для ущерба в размере 500 тысяч рублей прокурором Нижневартовского района заявлен гражданский иск, который рассмотрен и удовлетворен.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU