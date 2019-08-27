2019-08-27T08:36:51+03:00
Происшествия

Житель Нижневартовска наловил в Оби рыбы на 700 тысяч рублей

Мужчине предстоит отработать на благо государства за страсть
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Житель Нижневартовска наловил в Оби рыбы на 700 тысяч рублейЖитель Нижневартовска наловил в Оби рыбы на 700 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Увлечение рыбалкой привело на скамью подсудимых жителя Нижневартовска. Мужчина остался должен государству полмиллиона рублей.

Накануне мировой судья Нижневартовского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и незаконной добыче водных биоресурсов, совершенных в местах нереста.

В июне 2019 года обвиняемый, находясь на реке Вах в Нижневартовском районе, выловил четырёх сибирских осетров, вид которых занесён в Красную книгу Российской Федерации. Также рыбаком выловлено восемь особей стерляди, добыча которой в период нереста запрещена.

Инспекторы посчитали, что рыбным запасам Российской Федерации причинен ущерб в размере 700 тысяч рублей. Браконьер уже выплатил добровольно 200 тысяч рублей.

Для ущерба в размере 500 тысяч рублей прокурором Нижневартовского района заявлен гражданский иск, который рассмотрен и удовлетворен.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприятие-банкрот из Пыть-Яха должен налоговой почти сто миллионов рублей
За неделю в Югре пять человек заболели менингитом
В Пыть-Яхе судят подростка, который купил игру, на деньги с найденной банковской карты
Жителям Радужного предлагают помочь в написании книги к юбилею города
Советчанин лишился пяти тысяч за желание снять квартиру в Питере
В Югре за неделю сгорели шесть автомобилей
В Сургуте владельцам летних кафе запретят палатки
Вартовчанин из подсобки магазина украл деньги
В минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали три человека
Погода в Югре 27 августа: холодно и дожди
Горе-угонщика задержали полицейские Урая
Школы Ханты-Мансийска готовы к приёму детей
Безработный югорчанин украл у женщины кошелёк
Итоги конкурса «Чёрное золото Югры» подведут в Ханты-Мансийске
Два приятеля из Ханты-Мансийска украли запчасть от лодочного мотора
Вартовчан приглашают принять участие в конкурсе «Выборы в объективе»
В Сургуте суд приговорил к 7 месяцам колонии иностранца за пересечение границы
Спасатели и полиция и волонтёры Югры двое суток в лесу искали «охотника» за голубикой
Югорчане вновь пополнили счета мошенников по собственной вине