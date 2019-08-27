В Сургуте владельцам летних кафе запретят палатки
Палатки, портящих внешний вид Сургута, уходят в прошлое. Летние кафе обяжут соответствовать архитектурно-художественному облику города. Это связано с тем, что в администрации утвердили соответствующие правила.
Владельцам летних кафе необходимо будет следить, чтобы их объекты не мешали пешеходам и автомобилистам, а также гармонировали с фасадом здания, рядом с которым они находятся. Кроме того все объекты должны оснастить пандусами и поручнями, чтобы их могли посещать и маломобильные сургутяне.
Напомним, ранее власти Сургута "подпортили" бизнес местным предприниматели тем, что убрали несогласованные с ними рекламные конструкции. Демонтаж рекламных щитов и вывесок идёт за счёт бюджета города.
ИСТОЧНИК KP.RU