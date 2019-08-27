2019-08-27T08:01:26+03:00
Общество

В Сургуте владельцам летних кафе запретят палатки

Они портят внешний вид города
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте владельцам летних кафе запретят палатки. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте владельцам летних кафе запретят палатки. Фото с сайта pixabay.com
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Палатки, портящих внешний вид Сургута, уходят в прошлое. Летние кафе обяжут соответствовать архитектурно-художественному облику города. Это связано с тем, что в администрации утвердили соответствующие правила.

Владельцам летних кафе необходимо будет следить, чтобы их объекты не мешали пешеходам и автомобилистам, а также гармонировали с фасадом здания, рядом с которым они находятся. Кроме того все объекты должны оснастить пандусами и поручнями, чтобы их могли посещать и маломобильные сургутяне.

Напомним, ранее власти Сургута "подпортили" бизнес местным предприниматели тем, что убрали несогласованные с ними рекламные конструкции. Демонтаж рекламных щитов и вывесок идёт за счёт бюджета города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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