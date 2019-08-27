2019-08-27T07:54:35+03:00
Происшествия

Вартовчанин из подсобки магазина украл деньги

Кража была раскрыта по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанин из подсобки магазина украл деньгиВартовчанин из подсобки магазина украл деньгиФото: Татьяна Коркина
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Успел ли воришка воспользоваться крадеными деньгами, осталось загадкой. Полицейские по горячим следам вычислили преступника.

По данным пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в Нижневартовске в отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, находясь в магазине по улице Зимняя, похитил из подсобного помещения более шести тысяч рублей. Сейчас вартовчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 31 преступление, раскрыто 20, из них: факт причинения вреда здоровью, угон и 11 краж, в том числе одна квартирная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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