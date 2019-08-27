2019-08-27T07:19:03+03:00
Общество

Погода в Югре 27 августа: холодно и дожди

Ветер северных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 27 августа: холодно и дожди. Фото Елены Евгеньевны из соцсети ВКонтакте (Нижневартовск-Радужный)Погода в Югре 27 августа: холодно и дожди. Фото Елены Евгеньевны из соцсети ВКонтакте (Нижневартовск-Радужный)
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Во вторник 27 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный, в центральных районах сильный дождь, гроза. Ветер северных направлений 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8,+13 градусов, по юго-востоку +14,+19 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно. Сильный дождь. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10,+12 градусов.

В Сургуте облачная погода, дожди. Ветер северо-восточный, северный, северо-западный, западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12, +14 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, проливной дождь, возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный, южный 4-15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13, +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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