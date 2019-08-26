Горе-угонщика задержали полицейские Урая

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-26T15:50:09+03:00

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Зачем понабился старый, да ещё и чужой автомобиль 22-летнему жителю Урая выясняют полицейские. Угон был раскрыт в считанные часы.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Урае 25 августа задержан подозреваемый в угоне. Молодой человек ночью совершил угон автомобиля «ВАЗ 21099», припаркованного около дома по улице Молодежная. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также в ведомстве отметили, что в Югре за прошедшие дни раскрыты 12 ранее зарегистрированных преступлений, из них: факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, одно мошенничество, два факта сбыта наркотических средств, угон и девять краж.

ИСТОЧНИК KP.RU