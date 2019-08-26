Безработный югорчанин украл у женщины кошелёк

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-26T15:00:53+03:00

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Кражу кошелька с деньгами раскрыли полицейские Ханты-Мансийска спустя несколько месяцев. Деньги из него были давно потрачены.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в октябре 2018 года неизвестный похитил кошелек с деньгами, принадлежащий 44-летней жительнице Ханты-Мансийска. Сумма ущерба составила более 13 000 рублей. По подозрению в совершении данного преступления задержан безработный 32-летний житель окружной столицы.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU