СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-26T14:48:11+03:00

Итоги конкурса «Чёрное золото Югры» подведут в Ханты-Мансийске. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В окружной столице Югры 27 августа подведут итоги окружного ежегодного конкурса «Чёрное золото Югры». В этот же день состоится торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград Ханты-Мансийского автономного округа ветеранам нефтяникам и лучшим работникам нефтегазовой отрасли.

Кроме того, в Ханты-Мансийске запланирована церемония открытия памятных знаков на мемориале «Звезды Югры» здания Музея геологии, нефти и газа.

В первой половине дня руководители муниципалитетов со всего округа примут участие в заседании Совета при Губернаторе Югры Наталье Комаровой, которое посвящено вопросам развития местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU